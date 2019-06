Iran pronto a rispondere risolutamente a qualsiasi aggressione USA dopo l’abbattimento del drone

L'Iran è pronto a rispondere in modo deciso a qualsiasi aggressione degli Stati Uniti in risposta alla distruzione del drone, ha commentato il rappresentante ufficiale del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano Keyvan Khosravi.

"Gli Stati Uniti non hanno alcuna giustificazione per una risposta militare dopo la reazione dell'Iran a tale invasione: l'Iran è totalmente pronto a opporsi risolutamente a qualsiasi azione aggressiva", ha detto Khosravi.

Secondo lui, il drone statunitense ha violato lo spazio aereo iraniano.

Recentemente, le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono notevolmente peggiorate. Le autorità statunitensi hanno imposto severe sanzioni contro aree chiave dell'economia iraniana e continuano ad aumentare le pressioni su Teheran. L'obiettivo dichiarato di Washington è "cambiare il comportamento" della repubblica Islamica. Gli Stati Uniti hanno anche dichiarato i pasdaran un'organizzazione terroristica. In risposta, l'Iran ha riconosciuto il Comando Centrale degli Stati Uniti come un'organizzazione terroristica e gli Stati Uniti come "uno stato che sponsorizza il terrorismo".

Video: il presunto abbattimento del drone americano pubblicato da Agenzia d’informazione iraniana

Successivamente, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti al presidente John Bolton ha detto che gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Abraham Lincoln sulle coste dell'Iran. Secondo lui, in questo modo Washington invia "un chiaro e inequivocabile segnale al regime iraniano secondo cui ogni attacco contro gli interessi degli Stati Uniti o dei nostri alleati sarà affrontato con una forza spietata".

Trump ha detto allo stesso tempo che spera di evitare una guerra con l'Iran. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha anche affermato che l'Iran non intende condurre una guerra con gli Stati Uniti, ma che continuerà a resistere a Washington.