Vladimir Putin ha dichiarato durante la “linea diretta” che non essersi stancato di essere presidente della Russia.

"No. Altrimenti non mi sarei ricandidato", ha detto Putin in risposta alla domanda se fosse stanco di essere presidente.

Putin ha vinto le elezioni presidenziali nel 2018 con un ampio margine dai concorrenti, ricevendo il 76,69 percento dei voti. Secondo i dati finali della Commissione Elettorale Centrale della Russia, 56.430.712 russi hanno votato per l'attuale capo dello stato.