Trump su abbattimento drone USA: "l'Iran ha fatto un grave errore"

​Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter un minaccioso e ambiguo tweet di sei parole in quello che potrebbe essere il riconoscimento che un drone statunitense è stato abbattuto in Iran, dicendo "L'Iran ha fatto un errore molto grave!"

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.

​Trump deve ancora chiarire cosa intende al momento, ma potrebbe essere una conferma delle precedenti affermazioni sull’abbattimento di un RQ-4 Global Hawk mentre attraversava i confini dell'Iran attraverso la provincia di Hormuzgan.

In precedenza, un funzionario americano anonimo aveva comunicato a Reuters che un drone M5-4C Triton della Marina era stato abbattuto da un missile iraniano terra-aria, sostenendo che l'abbattimento è avvenuto nello spazio aereo internazionale sullo stretto di Hormuz. L'IRGC sostiene che il drone in questione era un Northrop Grumman RQ-4, e che è stato abbattuto sul territorio iraniano.

Il comandante in capo dei pasdaran il maggiore generale Hossein Salami ha detto che il drone abbattuto è stato un "chiaro messaggio per l'America", sottolineando che sebbene l'Iran "non cerchi la guerra con nessun paese", è "perfettamente preparato a difendere" il paese dall'aggressione straniera.