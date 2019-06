Oggi Putin risponde alle domande dei cittadini in “linea diretta”

A mezzogiorno in punto il presidente russo Vladimir Putin comincerà a rispondere alle domande dei cittadini in diretta. Ne sono arrivate più di un milione.

I canali televisivi hanno messo in programma 3 ore da dedicare alla trasmissione. I ministri e i governatori seguiranno il programma dalle proprie scrivanie, pronti a reagire in tempo reale a eventuali commenti e richieste del presidente. L’anno scorso il format del programma, durante il quale Putin è in diretto contatto con il popolo, è cambiato completamente.

Le tradizionali linee dirette con Putin trasmesse in televisione sono apparse durante il primo mandato di Putin, 18 anni fa, e ogni anno sono arricchite da nuove opportunità tecniche.

Se nel lontano 2001 si trattava di una conversazione di due ore tra il presidente e i cittadini in linea telefonica, l’anno scorso sembrava più che altro una videoconferenza tra il presidente, il governo e i governatori, che rispondevano alle domande dei cittadini, nella maggior parte dei casi poste dai giornalisti.

Con il passare degli anni gli autori del programma cercano di aggiungere alla tradizionale linea diretta qualcosa di originale.

La trasmissione di oggi, come ha detto il Cremlino, rispecchierà il formato classico, ma con la partecipazione dei ministri e dei governatori. Così manca la spontaneità, ma c’è più dinamica: lo spettatore osserva in diretta come la sua domanda viene reindirizzata a chi se ne occuperà e come gli esecutori rispondono del loro lavoro di fronte al presidente.