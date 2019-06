Ambasciatore venezuelano parla dei preparativi della visita di Maduro in Russia

Caracas e Mosca stanno lavorando insieme per organizzare la visita ufficiale del presidente Nicolas Maduro in Russia.

Lo ha dichiarato a Sputnik Carlos Rafael Faria Tortosa, il capo della missione diplomatica in Russia.

In precedenza il ministero degli Esteri venezuelano aveva segnalato una visita a breve in Russia del presidente Maduro. A sua volta il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato oggi che non è ancora nota la data della visita del presidente venezuelano.

"La notifica corrispondente è stata inviata al ministero degli Esteri russo. La Russia ed il Venezuela hanno scambiato le informazioni necessarie per questa visita e stanno preparando le condizioni affinché si verifichi il più presto possibile. Il nostro dicastero diplomatico sta preparando il programma e quando la data sarà decisa, lo renderemo noto pubblicamente," - ha affermato l'ambasciatore a margine di una conferenza internazionale sulla sicurezza ad Ufa.

Secondo Caracas, durante la visita saranno firmati numerosi accordi governativi.