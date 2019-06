Per Erdogan l'ex presidente egiziano Morsi è stato ucciso

Il presidente turco Tayyip Erdogan ritiene che l'ex capo di Stato egiziano Mohamed Morsi sia morto in tribunale per mancanza di cure mediche tempestive. Lo ha dichiarato oggi ad Istanbul.

Per venti minuti Morsi aveva avuto convulsioni nell'aula di tribunale. Chi aveva responsabilità non ha fatto nulla. Morsi non è morto di causa naturale, è stato ucciso. La Turchia seguirà l'evolversi della situazione".

Erdogan ha promesso "di fare tutto ciò che serve per portare le autorità egiziane a rispondere delle loro azioni in un tribunale internazionale". "Esortiamo l'Organizzazione della Cooperazione Islamica a farsi coinvolgere per intervenire", ha dichiarato il capo di Stato turco.

Ha aggiunto che "al prossimo vertice del G20, la Turchia solleverà la questione" della morte di Morsi.

"Sarà uno degli argomenti che metteremo in agenda: staremo dalla parte della legge e dalla parte del giusto, siamo contro gli oppressori", ha detto Erdogan.

Ankara ha sostenuto Morsi e la sua amministrazione e considera anticostituzionale il rovesciamento del suo regime islamista da parte dell'attuale presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Morsi è morto il 17 giugno durante un'udienza in tribunale del processo per spionaggio di cui era imputato. Per la tv di stato egiziana, l'ex presidente è morto per un attacco cardiaco. La difesa di Morsi aveva in passato sostenuto l'incompatibilità della detenzione in carcere per le condizioni di salute dell'ex presidente, chiedendo gli arresti domiciliari.