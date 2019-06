Il tremore di Angela Merkel all’incontro con Zelenskij: è davvero disidratazione?

Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha spiegato il suo attacco di tremori mercoledì durante l’incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelenskij legandolo alla mancanza d’acqua. Merkel ha aggiunto che dopo aver bevuto diversi bicchieri d’acqua si è subito sentita meglio. Sputnik ha contattato un rappresentante dell’Associazione tedesca di nefrologia, Jan Galle, per sapere quali siano i sintomi più comuni della disidratazione.

“Se la mancanza di liquidi è a breve durata, per esempio in una giornata calda, quando abbiamo bisogno di più liquidi e sudiamo molto, o se si ha la diarrea, che porta alla perdita di molti liquidi, di solito questo si esprime in mal di testa e debolezza”, ha spiegato Galle.

Una disidratazione più duratura può portare anche all’insufficienza renale, in quanto i reni hanno bisogno di un flusso costante di liquidi proveniente dal sangue.

“E comunque se una persona prova una sensazione di sete salutare, la prima cosa che sente prima che incorrano questi sintomi è proprio la sete. Una persona adulta e sana può fare buon affidamento sulla sua sensazione di sete”, ha detto l’esperto.

“Posso immaginarmi che nel contesto dei problemi di circolazione provocati dall’insufficienza di liquidi possa cominciare un lieve tremore. Sottolineo, lieve”, ha aggiunto Galle.

I pareri sull’accaduto sono contrastanti. Per esempio l’esperto di salute Christopher Specht, interpellato da CN-TV, e il medico generico Jakob Berger, intervistato da Focus, hanno appoggiato la versione sulla disidratazione. Secondo loro l’attacco di tremori sarebbe legato a un “malfunzionamento del sistema idro-salino”.