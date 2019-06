Video: Trump deride la "Hillary Corrotta" e lancia la campagna elettorale per il 2020

Martedì sera, il 18 giugno, a Orlando, Florida Donald Trump ha lanciato la sua campagna elettorale per le presidenziali 2020 negli Stati Uniti.

"Ce l'abbiamo fatta una volta e ce la faremo di nuovo. Ecco perché stanotte sono davanti a voi per lanciare ufficialmente la mia campagna per un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti", ha detto Donald Trump intervenendo di fronte a circa 20mila persone a Orlando, Florida.

I temi principali della sua campagna elettorale restano gli stessi: lotta all'immigrazione, identità nazionale, sostegno alla classe operaia. Il presidente ha parlato della crescita economica degli Stati Uniti, sottolineato l'aumento dell'occupazione mai visto prima ed espresso l'intenzione di far ripartire la corsa allo spazio. E certamente ha ribadito la volontà di costruire il muro al confine con il Messico.

USA, residenti costruiscono il loro “muro di Trump” al confine col Messico

Nel suo intervento Donald Trump non è riuscito però a risparmiarsi un ennesimo attacco a Hillary Clinton irridendo la "Hillary Corrotta" imitando la sua voce:

"Vi ricordate quando a uno dei dibattiti la "Hillary Corrotta" ha detto: "Se vinco intende sostenermi?". Devo essere sincero, la risposta non era bella", ha detto Trump.