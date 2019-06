Trump: sono io il più duro con la Russia

Trump ha annunciato che parteciperà alle elezioni del 2020 per ottenere il secondo mandato presidenziale. Durante un discorso di fronte ai suoi sostenitori in Florida l’attuale presidente USA ha commentato la sua politica con la Russia.

“Pensateci, nessuno è stato così duro con la Russia di Donald Trump. Lo chiamiamo “inganno russo”, ha detto Trump.

Il presidente statunitense ha fatto tre esempi della sua “durezza”: le sanzioni contro la Russia, l’incremento della forza militare e il gas naturale liquefatto per l’Europa.

Trump ha inoltre ricordato che il suo predecessore, il democratico Barack Obama, “non ha fatto niente” contro Mosca.

“Ricordate la famosa frase del presidente Obama registrata da un microfono aperto mentre lui diceva di nascosto al presidente russo “dopo la mia elezione avrò più flessibilità”. Ve la ricordate? La ricordate? In molti se la ricordano e io me la ricorso, io l’ho visto, e non mi è piaciuto”, ha detto Trump.

Secondo il presidente, repubblicano, i democratici non sono interessati alla Russia, “si preoccupano del proprio potere politico”.

Dopo le elezioni del 2016 Trump è stato accusato di essere legato a Mosca, mentre la Russia è stata accusata di aver interferito negli affari interni degli Stati Uniti. Dopo indagini a più livelli svolte negli USA non sono state trovate prove, ma gli avversari di Trump continuano a sfruttare questa vicenda per criticarlo.