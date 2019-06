Video: Merkel si sente male durante incontro con presidente Ucraina

Il video pubblicato mostra come i leader dei due paesi stanno fianco a fianco sul tappeto rosso. Improvvisamente la Merkel inizia a tremare violentemente. In un minuto cambia la posizione delle mani circa dieci volte. Allo stesso tempo, Zelensky non ha reagito a ciò che stava accadendo.

I fotografi presenti alla riunione hanno riferito a un corrispondente di Sputnik che il cancelliere stava veramente tremando con tutto il suo corpo, cosa particolarmente evidente quando sono stati suonati gli inni nazionali.

La stessa Merkel alla conferenza stampa finale ha dichiarato di non essere stata bene a causa della disidratazione: a Berlino, martedì, la temperatura ha raggiunto i 30 gradi.

"Ho bevuto qualche bottiglia d'acqua, mi sento molto bene", ha aggiunto il cancelliere.

Il leader ucraino è arrivato in Germania per una visita di un giorno al primo incontro ufficiale con il Cancelliere. Hanno discusso della fine del conflitto nel Donbass e delle nuove prospettive di cooperazione economica.