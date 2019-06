Teheran avverte l'Europa: se non salvate accordo liberi di dotarsi di armi nucleari

Teheran si ritirerà dal trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari se i Paesi europei non riusciranno a salvare l'accordo sul programma nucleare iraniano, da cui gli Stati Uniti sono usciti. Lo ha affermato il presidente della commissione parlamentare iraniana per la politica nucleare Mojtaba Zolnour, riferisce la Reuters.

"Non è rimasto molto tempo prima della scadenza dell'ultimatum di 60 giorni proposto dall'Iran agli europei per salvare l'accordo. Dopo l'Iran sospenderà l'attuazione del trattato di non proliferazione", ha affermato.

In precedenza era stato riferito che l'Iran entro i prossimi 10 giorni avrebbe superato il limite delle scorte di uranio a basso arricchimento previsto dall'accordo nucleare.

Il 10 giugno il ministero degli Esteri iraniano aveva affermato che non ci sono stati passi concreti da parte degli europei per salvare l'accordo del 2015. Le autorità iraniane avevano sospeso l'adempimento di determinati impegni relativi al suo programma nucleare a metà maggio. Allora avevano dato all'Europa 60 giorni per rispettare le condizioni dell'accordo.

L'accordo nucleare sul piano d'azione globale congiunto è stato raggiunto nell'estate 2015 tra Teheran e 6 Paesi mediatori: Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Francia e Germania. All'inizio di maggio il presidente americano Donald Trump aveva annunciato che Washington si sarebbe ritirata unilateralmente dall'accordo e avrebbe ripristinato le sanzioni contro l'Iran.