L'Iran arricchirà l'uranio oltre i limiti dell'accordo internazionale

"Abbiamo accelerato il ritmo d'arricchimento dell'uranio, in modo che entro dieci giorni la sua quantità superi i 300 chilogrammi", ha dichiarato il rappresentante dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana Behrouz Kamalvandi.

Ha sottolineato che i Paesi europei hanno ancora tempo per scongiurare la violazione dell'accordo.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha rilasciato una dichiarazione di tono simile. "E' un momento cruciale: la Francia e le altre parti firmatarie possono ancora unire le forze per poter salvare l'accordo nel più breve tempo possibile", ha affermato il presidente iraniano in un incontro con l'ambasciatore francese.

Secondo Rouhani, lo stralcio definitivo dell'accordo non è vantaggioso né per i Paesi del Medio Oriente né per il resto del mondo.

Il fatto che l'Iran abbia aumentato la produzione di uranio superando di quattro volte il limite è stato segnalato lo scorso maggio. Poco prima le autorità iraniane avevano annunciato ufficialmente la sospensione di una parte dei propri obblighi relativi al programma nucleare nazionali in virtù dal piano d'azione globale congiunto.

Questa decisione di Teheran è dovuta alle accuse americane di violazioni del piano d'azione globale congiunto di Teheran e al conseguente ritiro unilaterale di Washington dall'accordo raggiunto nel 2015 e al ripristino delle vecchie sanzioni contro l'Iran.