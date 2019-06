New York Times risponde a Trump: accusarci di tradimento è pericoloso

In precedenza il New York Times aveva pubblicato un articolo in cui si affermava che i servizi segreti statunitensi avevano incrementato significativamente i tentativi per contagiare con programmi dannosi la rete energetica della Russia. Il presidente Trump ha respinto quanto pubblicato dal quotidiano chiamando gli autori dell’articolo “nemici del popolo” e affermando che la pubblicazione di tali “storie non veritiere” rappresenta “di fatto un tradimento di stato da parte di un giornale una volta grandioso”.

“Accusare la stampa di tradimento è pericoloso. Abbiamo descritto l’articolo al governo prima della pubblicazione. Come sottolineato nella nostra storia, i rappresentanti della sicurezza nazionale del presidente Trump hanno dichiarato che non c’era alcun rischio (legato ai dettagli rivelati nell’articolo, ndr)”, si legge nella dichiarazione del NYT su Twitter.