Pompeo: “USA hanno prove che l’Iran ha partecipato al sabotaggio delle petroliere”

Washington non mette in dubbio il coinvolgimento dell'Iran nell'incidente di due petroliere nel Golfo di Oman e intende rendere pubbliche le presunte prove. Questa affermazione è stata fatta domenica in onda sulla Fox da Mike Pompeo, Segretario di Stato degli Stati Uniti.

"È perfettamente ovvio cosa sia successo lì", ha detto il segretario di stato. Secondo lui, "questi sono attacchi della Repubblica Islamica dell'Iran". "Non c'è dubbio: la comunità di intelligence ha una grande quantità di dati e prove, il mondo vedrà la maggior parte di loro", ha aggiunto il segretario di Stato.

Rispondendo a una domanda sulle misure che Washington intende adottare nei confronti di Teheran, Pompeo ha dichiarato: "L'Iran dovrebbe chiaramente capire che continueremo a prendere provvedimenti per evitare che si comporti in questo modo". Il ministro degli Esteri degli Stati Uniti ha espresso la convinzione che gli Stati Uniti sarebbero in grado di ottenere il sostegno di altri stati in quest'area.

Alla domanda se gli Stati Uniti intendono schierare ulteriori forze nella regione, Pompeo ha risposto: "Il presidente Trump ha esplicitamente dichiarato che l'Iran non otterrà armi nucleari, questo è l'obiettivo della nostra intera campagna contro l'Iran". Ha anche aggiunto che gli Stati Uniti "intendono garantire la libertà di navigazione" nella regione e che sono pronti "a prendere tutte le misure necessarie in ambito diplomatico e in altri ambiti".