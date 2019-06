Moldavia, la Corte costituzionale annulla lo scioglimento del parlamento

La Corte costituzionale moldava ha annullato le decisioni da essa prese in precedenza, relative allo scioglimento del parlamento e alle elezioni anticipate del 6 settembre. Lo ha annunciato oggi il suo presidente, Mikhai Poalelunzh.

"La Corte costituzionale della Moldavia ha deciso di rivedere e annullare le decisioni del 7 e 9 giugno. La decisione è definitiva", ha detto Poalelunzh.

Tale delibera, ha spiegato, riguarda anche l’annullamento della decisione sul riconoscimento della nomina illecita del presidente del parlamento Zinaida Greceanii e della formazione del governo di Maia Sandu.

In precedenza, il primo ministro Sandu ha dichiarato che le azioni illegali del regime oligarchico di Plakhotnyuk, compreso il non riconoscimento del nuovo governo, il blocco delle istituzioni statali, l'uso di gruppi paramilitari e lo sviluppo di decisioni illegali non saranno trascurate dal nuovo governo.