Angela Merkel approva aumento delle spese militari della Germania

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha spiegato l'aumento delle spese militari con l'esigenza di sicurezza. Con queste parole è intervenuto nel suo tradizionale resoconto settimanale pubblicato oggi.

"Per molti anni non abbiamo rifornito a sufficienza la Bundeswehr. Pertanto è positivo che nel corso di diversi anni abbiamo aumentato il budget per la nostra sicurezza, per le nostre forze armate. Lo rifaremo l'anno prossimo. La sicurezza sta nel fatto che sarà possibile acquisire equipaggiamenti più moderni e svolgere nuovi compiti", ha affermato la cancelliera.

Nel 2019 lo Stato tedesco spenderà 47,32 miliardi di euro per la difesa, mentre l'anno successivo le spese militari saliranno fino a 49,67 miliardi di euro.

Il presidente americano Donald Trump ha ripetutamente criticato le autorità tedesche per il fatto che, secondo lui, non spendono abbastanza per l'esercito. Le sue critiche fanno riferimento agli accordi raggiunti cinque anni fa all'interno della NATO, secondo cui tutti i Paesi dell'alleanza dovrebbero spendere per la difesa almeno il 2% del PIL. Lo scorso febbraio Berlino ha promesso alla NATO di aumentare le spese militari all'1,5% del PIL entro il 2024.

I giornali tedeschi hanno precedentemente pubblicato diversi articoli che descrivono la carenza di equipaggiamenti e mezzi della Bundeswehr.