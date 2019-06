Secondo Schröder, "la Crimea è un vecchio territorio russo" e il suo trasferimento alla Repubblica Sovietica Ucraina durante il potere di Crusciov era dovuto alle peculiarità dell'approccio sovietico nel governo del Paese.

"Ai tempi dell'Unione Sovietica non importava a chi apparteneva territorialmente la Crimea. Ma ora non è più così", ha sottolineato l'ex cancelliere.

Ha aggiunto che la riunificazione della penisola con la Russia è avvenuta in modo assolutamente legale da un punto di vista giuridico e coerente con la volontà della popolazione della penisola, pertanto è completamente sbagliato considerarla "un'aggressione" da parte della Russia.

La Crimea è diventata una regione russa a seguito dei risultati di un referendum avvenuto dopo il colpo di stato in Ucraina. Per la riunificazione con la Russia ha votato il 96.77% degli elettori nella Repubblica di Crimea e il 95.6% degli abitanti di Sebastopoli. Mosca ha ripetutamente affermato che gli abitanti della penisola hanno preso questa decisione in modo democratico, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Secondo Vladimir Putin, la questione della Crimea è definitivamente chiusa.