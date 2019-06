Telefonata tra Trump e Abe su visita in Iran: focus su incidente nel Golfo di Oman

"I due leader hanno discusso un ampio insieme di questioni bilaterali, tra cui il recente viaggio del premier Abe in Iran e le circostanze sull'attacco alle due petroliere nel Golfo di Oman", si afferma in un comunicato.

E' stato aggiunto che Trump ha ringraziato Abe per aver fatto passi per instaurare contatti con l'Iran. I due leader hanno inoltre discusso i negoziati commerciali in corso e la prossima visita di Trump in Giappone in occasione del summit del G-20 ad Osaka che si svolgerà il 28-29 giugno.

I media iraniani ed arabi hanno riferito ieri che due petroliere, Front Altair e Kokuka Courageous, sono state attaccate nel Golfo di Oman. Secondo alcune informazioni, sarebbero state colpite da un siluro e a seguito dell'impatto si sarebbero verificate esplosioni ed incendi a bordo delle petroliere. Tuttavia non c'è alcuna conferma ufficiale che sia l'esatta ricostruzione degli eventi. Tutti i membri dell'equipaggio delle navi colpite sono stati evacuati in Iran. Secondo il proprietario di una delle petroliere, c'erano 11 russi a bordo del Front Altair, nessuno è rimasto ferito.

Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran dell'accaduto, senza fornire tuttavia prove concrete. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato che le accuse statunitensi sul coinvolgimento dell'Iran negli attacchi alle petroliere sono infondate.

Dal ministero degli Esteri russo è stata chiesta un'inchiesta sull'incidente ed aspettare i suoi risultati astenendosi dal fare conclusioni affrettate.