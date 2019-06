Leader opposizione polacca critica aumento del contingente militare USA

Grzegorz Schetyna, leader della più grande forza politica d'opposizione polacca, il partito Piattaforma Civica, ha criticato l'accordo raggiunto tra la Polonia e gli Stati Uniti per espandere la presenza militare americana nel Paese.

"Mille soldati in più per miliardi? Guardiamo più da vicino questo accordo, la Polonia nei rapporti con gli Stati Uniti dovrebbe essere un alleato, non un cliente", ha twittato Schetyna oggi, sottolineando che le autorità non dovrebbero "occuparsi di fare propaganda nel rafforzamento reale della sicurezza nazionale".

1000 dodatkowych żołnierzy USA za grube miliardy?

Przyjrzymy się dokładnie temu porozumieniu.

Polska w relacjach z USA powinna być sojusznikiem, nie klientem.

A władze realnie wzmacniać bezpieczeństwo kraju, nie uprawiać propagandę. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 13 июня 2019 г.

​Mercoledì il presidente americano Donald Trump in una conferenza stampa congiunta con il capo di Stato polacco Andrzej Duda nella Casa Bianca ha annunciato che Varsavia avrebbe costruito una struttura militare per ospitare 1.000 soldati americani a proprie spese. In precedenza aveva indicato che si tratta di una "struttura di livello mondiale". L'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che gli Stati Uniti non invieranno ulteriori truppe in Europa e potrebbero aumentare il contingente militare in Polonia trasferendo propri uomini dalla Germania o da altri basi in Europa. Secondo Trump, la questione riguarda 2mila soldati.