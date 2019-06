Cremlino: nessuna richiesta da Washington per incontro tra Putin e Trump al G20

In precedenza l'inquilino della Casa Bianca aveva annunciato un incontro con Putin durante il vertice del G20 in Giappone.

Secondo Peskov, le parti non stanno preparando l'incontro tra i due presidenti.

"Nel merito finora non ci sono novità: gli americani non hanno avviato nulla", ha affermato il portavoce del presidente russo.

In precedenza il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov aveva dichiarato a Sputnik che gli Stati Uniti non si erano rivolti alla Russia per l'eventualità di organizzare un incontro bilaterale tra Putin e Trump. Allo stesso tempo non aveva escluso la possibilità di una breve conversazione tra i capi di Stato durante i lavori.

A sua volta il consigliere del Cremlino Yury Ushakov aveva affermato che l'idea di incontrare Putin e Trump è "nell'aria". Tuttavia aveva confermato che le parti non stanno conducendo trattative sostanziali sul tema.

Il vertice del G20 si terrà a Osaka in Giappone alla fine di giugno.