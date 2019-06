Premier giapponese Abe in visita a Teheran

Il premier Shinzo Abe è arrivato oggi a Teheran in visita ufficiale, diventando così il primo capo del governo giapponese a recarsi in Iran negli ultimi 41 anni.

L'ultimo premier giapponese recatosi in visita in Iran era stato Takeo Fukuda. La visita era avvenuta nel 1978, poco prima del rovesciamento dello Scià e della fondazione della Repubblica Islamica. In questo modo Abe è diventato il primo premier del Giappone a visitare la Repubblica Islamica iraniana.

Abe, secondo le immagini pubblicate dalla tv di stato, all'arrivo all'aeroporto di Mehrabad, è stato accolto dal ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Durante la visita, che durerà fino al 14 giugno, il premier giapponese incontrerà il presidente iraniano Hassan Rouhani e la massima carica dell'Iran Ali Khamenei.

La visita del premier giapponese avviene sullo sfondo del peggioramento dei rapporti tra due partner di Tokyo, Teheran e Washington, a seguito dell'inasprimento delle sanzioni degli Stati Uniti contro Teheran e delle crescenti tensioni militari.

Il canale NHK alla vigilia della visita Abe aveva riferito che il premier Abe e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avevano avuto una conversazione telefonica sulla situazione in Medio Oriente. I dettagli della conversazione non sono stati resi noti, tuttavia, secondo quanto trasmesso dal canale, Abe avrebbe dovuto comunicare a Trump il suo desiderio che l'incontro con Khamenei dovrebbe servire ad alleggerire le tensioni nella regione.

Come riferito a Sputnik da una fonte informata, il vero scopo della prima visita in Iran di un premier giapponese in 41 anni è quello di portare al vertice del G20 di Osaka Khamenei per preparare lo storico incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Allo stesso tempo l'agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che Abe si recava a Teheran non per cercare una mediazione tra gli Stati Uniti e l'Iran: questa informazione si riferiva ad un funzionario del ministero degli Esteri giapponese che ne aveva parlato all'Ambasciata giapponese a Teheran.