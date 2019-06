Ministero Esteri venezuelano annuncia visita di Maduro in Russia, la reazione del Cremlino

Il dicastero diplomatico venezuelano ha annunciato l'imminente visita del presidente Nicolas Maduro in Russia.

"Presto vedremo il presidente Nicolas Maduro in Russia per firmare nuovi accordi a beneficio del popolo", si legge in un tweet del ministero degli Esteri venezuelano.

Il Cremlino non ha ancora informazioni precise sulla possibile visita del presidente venezuelano Nicolas Maduro in Russia, ha dichiarato a Sputnik il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov commentando la notizia.

"Al momento non disponiamo di informazioni esatte", ha detto Peskov in risposta alla richiesta di commentare il comunicato del ministero degli Esteri venezuelano sull'imminente visita del presidente Nicolas Maduro in Russia.