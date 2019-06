Eliseo conferma eventuale incontro a breve tra Putin e Macron

I presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, potrebbero incontrarsi nel breve periodo, tuttavia entro la fine di questa settimana non sono previsti colloqui. E' stato riferito ai corrispondenti dei media russi all'Eliseo.

"Questa settimana non sono previsti colloqui tra i due presidenti, ma nel prossimo futuro avranno l'opportunità di incontrarsi", ha riferito l'ufficio stampa dell'Eliseo in risposta alla richiesta di commentare le parole di Macron sull'imminente conversazione con Putin. Dall'Eliseo hanno osservato di non poter ancora chiarire le circostanze e il luogo del possibile incontro.

Ieri Macron ha dichiarato in un'intervista al canale televisivo svizzero RTS che occorre dare un nuovo slancio al dialogo strategico con la Russia e di avere in programma "nuovi colloqui dettagliati e rilevanti con il presidente russo Vladimir Putin nel prossimo futuro". Ha sottolineato che vorrebbe condurre i colloqui con il capo di Stato russo non solo in qualità di presidente francese, ma anche come leader del G7.