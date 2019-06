Juncker parla dei suoi rapporti con Trump

Il presidente della Commissione Europea uscente Jean-Claude Juncker ha condiviso le sue impressioni dopo aver avuto colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che non era abituato a sentire dall'interlocutore le parole "hai torto".

"Ho un buon rapporto con Trump... Come persona, mi piace. È sempre più facile avere buone relazioni personali con una persona per condurre trattative duramente", ha detto Juncker, sottolineando di aver preso le parole di Trump come un complimento, quando l'inquilino della Casa Bianca lo aveva chiamato "brutale assassino" a seguito della politica di Bruxelles nelle politiche antitrust e fiscali.

"Il presidente americano non era abituato ad interlocutori che gli dicevano: "hai torto, presidente Donald", ha detto Juncker.

Secondo lui, un'altra caratteristica nel trattare con gli americani è la necessità di spiegare loro" la realtà europea, in quanto non è molto nota agli amici americani."