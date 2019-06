Casa Bianca accusa: Iran espande la sua influenza in Venezuela

L'Iran sta espandendo la sua influenza in Venezuela, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton.

In una conferenza di manager finanziari a Washington, Bolton ha detto che il Venezuela possiede uno dei più grandi giacimenti di uranio al mondo.

Secondo il consigliere di Trump, "questo la rende un obiettivo primario per l'Iran".

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente accusato l'Iran di cercare di ottenere punti d'appoggio in Venezuela.

In Venezuela dallo scorso 21 gennaio sono iniziate le proteste contro il presidente Nicolas Maduro poco dopo il suo giuramento per il secondo mandato. Il presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dall'opposizione Juan Guaidò si è autoproclamato capo di Stato ad interim. Diversi Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno annunciato di riconoscere il leader dell'opposizione venezuela come legittimo presidente. Maduro ha definito Guaidò come un burattino degli Stati Uniti. La Russia, la Cina, la Turchia e diversi altri Paesi hanno confermato il loro sostegno a Maduro in qualità di presidente legittimo. Mosca ha definito inesistente lo status presidenziale di Guaidò.