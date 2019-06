Cremlino segnala molte richieste per colloqui personali con Putin durante lavori G20

Il consigliere del Cremlino Yury Ushakov ha riferito che molte richieste sono state ricevute per condurre un incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin durante i lavori del G20. L'agenda del capo di Stato russo è in fase di preparazione e sarà piuttosto complicata.

"Molte richieste, alcuni leader hanno già richiesto di incontrarlo", ha detto Ushakov in una conferenza stampa.

Non ha specificato ulteriori dettagli, aggiungendo che il programma deve ancora essere preparato.

"Il programma sarà piuttosto complicato, perché include, tra le altre cose, una visita in Giappone. Non ci sarà molto tempo per i contatti bilaterali anche se ci sono state molte richieste, pertanto prepareremo il programma basandosi sulle nostre priorità, terremo conto dei leader con cui serve condurre colloqui", ha aggiunto.