In Moldavia l'esercito resterà neutrale nella nuova crisi politica

Le forze armate moldave non interferiranno nella crisi politica interna e non rovesceranno il governo, ha comunicato l'ufficio stampa del ministero della Difesa.

"L'esercito nazionale della Moldavia continuerà a lavorare come al solito, non interverrà nella crisi e si terrà lontano dai giochi politici", - si legge in una nota pubblicata sulla pagina del dicastero militare su Facebook.

Il ministero della Difesa ha osservato che "la leadership del sistema di difesa nazionale è un attributo esclusivo e inalienabile degli organi costituzionali dello Stato". "Finché mancherà la chiarezza nella situazione politica interna, l'esercito nazionale obbedirà solo all'ordine costituzionale", evidenzia il comunicato.

Secondo il ministero, è stato deciso di limitare temporaneamente l'ingresso di persone non autorizzate nei territori delle basi militari.

In Moldavia la situazione politica è peggiorata ulteriormente all'inizio di questo mese. Il Partito Socialista filorusso che sostiene il presidente Dodon e il movimento europeista ACUM hanno formato la maggioranza parlamentare l'8 giugno e dopo tre mesi di attesa il Paese ha ricevuto un nuovo governo. Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime queste decisioni: il Parlamento ha risposto affermando che il Partito Democratico precedentemente al potere sta cercando di usurpare il governo mediante la magistratura. La Corte costituzionale ha nominato il vicepresidente del Partito Democratico Pavel Filip capo di Stato ad interim per firmare il decreto per lo scioglimento del Parlamento e convocare le elezioni anticipate il 6 settembre. Il presidente moldavo Igor Dodon ha definito la decisione della Corte costituzionale di rimuoverlo come un passo disperato per usurpare il potere.