Trump promette contrattacco ai media bugiardi e ai loro dipendenti

“Lo so che non è proprio da presidente colpire i media corrotti o le persone che lavorano per i media corrotti per le affermazioni false su di me e l’amministrazione Trump. Il problema è che se non contraccambi il colpo le persone credono che le notizie false siano vere. Quindi noi contraccambieremo!”, ha scritto Trump su Twitter.

Il 2 giugno Trump ha respinto le informazioni diffuse dai media dicendo di non aver mai chiamato la consorte del principe Harry, la duchessa di Sussex Meghan, malevola per quanto detto su di lui in passato.​

“Non ho mai chiamato Meghan Markle malevola. È un’invenzione dei media fasulli. […] Si scuseranno mai la CNN, il New York Times e gli altri? Ne dubito”, ha scritto.

I know it is not at all “Presidential” to hit back at the Corrupt Media, or people who work for the Corrupt Media, when they make false statements about me or the Trump Administration. Problem is, if you don’t hit back, people believe the Fake News is true. So we’ll hit back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2019 г.

A marzo Trump ha definito i media nemici del popolo. Il capo della Casa Bianca ha un brutto rapporto con i canali televisivi ABC, NBC e CNN, mentre si tiene in contatto con la Fox News, che approva il lavoro di Trump come presidente USA.