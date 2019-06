Presidente moldavo sulla sua deposizione: un passo disperato per usurpare il potere

La Corte costituzionale della Moldavia durante la seduta di domenica ha deciso di trasferire temporaneamente le competenze di Capo dello Stato al primo ministro Pavel Filin per sciogliere il Parlamento e fissare la data delle elezioni anticipate.

“È un passo disperato quello di utilizzare la Corte costituzionale con l’obiettivo di usurpare successivamente il potere”, ha dichiarato Dodon in un commento rilasciato a Sputnik.

Alla risposta su come intenda agire in questa situazione il presidente ha risposto brevemente: “una mobilitazione esterna e interna”.

In precedenza Dodon aveva comunicato che la Moldavia si sarebbe rivolta alla comunità internazionale esortandola a fare da mediatore per un passaggio dei poteri pacifico e dichiarando che in caso contrario il paese avrebbe visto una “mobilitazione senza precedenti” e proteste.

Il Partito dei socialisti della Moldavia, d’ispirazione filorussa, e il blocco ACUM, filoeuropeo, sabato hanno formato una maggioranza parlamentare e dopo tre mesi di attesa il paese ha ottenuto un nuovo governo. La Corte costituzionale ha dichiarato illegali queste decisioni e in risposta il Parlamento ha affermato che il Partito democratico, al momento al potere e cui appartiene lo stesso Dodon, sta cercando di usurpare il potere attraverso i giudici.