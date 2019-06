Ue ritiene necessario lavorare per salvaguardare l’accordo con Iran

L’Unione europea è convinta della necessità di continuare a impegnarsi per tutelare l’accordo sul nucleare con l’Iran e il dialogo con i partner in Medio Oriente. Di questo si parla nel comunicato reso noto sabato da Heiko Maas in occasione dell’avvio del suo tour nella regione. Visiterà Giordania, Iraq, Iran ed Emirati Arabi Uniti.