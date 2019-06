Trump accusa Russia, Cina e India di inquinare il pianeta

Come raccontato dall'inquilino della Casa Bianca ad una tv locale, l'incontro è durato un'ora e mezza invece dei 15 minuti previsti. Durante tutto questo tempo il principe ha cercato di convincerlo dei pericoli del riscaldamento globale.

Trump generalmente ha condiviso la tesi di Carlo, ma ha rigettato l'idea secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero investire di più nella lotta contro i cambiamenti climatici. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, la natura statunitense è una delle più pulite al mondo "secondo tutti i dati statistici" e sta migliorando.

"Cina, India, Russia e molti altri Paesi hanno aria cattiva, acqua cattiva, l'ambiente è inquinato. In alcune città è impossibile respirare (...) Non stanno onorando i loro obblighi", il Guardian riporta le parole del presidente statunitense.

In precedenza Trump aveva in più di un'occasione dimostrato il suo scetticismo sui dati di fatto che confermano i cambiamenti climatici nel mondo.

Il presidente ha deriso i climatologi definendoli "sanguisughe intelligenti di denaro."

Nell'agosto 2017 gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo internazionale sul clima di Parigi. Era stato firmato nel 2015 e prevede l'assegnazione di 100 miliardi $ ai Paesi in via di sviluppo per risolvere i problemi climatici. L'accordo sostituiva il protocollo di Kyoto, adottato nel 1997.