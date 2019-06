Capo diplomazia russa accusa Trump di fake news

"Per me è ovvio", ha detto Lavrov in un'intervista con un portale russo, rispondendo alla domanda se sia possibile definire queste affermazioni false.

"Sono rimasto sorpreso quando l'ho letto. Non abbiamo avvisato nessuno. A quanto pare ha letto un articolo del Wall Street Journal, che è stato già commentato sia da Rostec che dal nostro dicastero. Si parlava di alcune migliaia di specialisti russi che erano stati portati via da lì,"- ha aggiunto Lavrov.

Ha notato che Mosca "non ha mai nascosto" che tecnici militari russi si trovavano in Venezuela per la manutenzione di equipaggiamenti conformemente ad accordi intergovernativi legittimi firmati molti anni fa.

"E' stato dato il numero, 95 esperti, che si erano recati l'ultima volta per eseguire normali lavori di manutenzione richiesti come parte dei nostri obblighi derivanti da questi accordi. Non riesco a immaginarlo da dove provenivano le informazioni che abbiamo "segnalato" agli americani di evacuare i nostri tecnici da lì. Tutto questo mi fa dubitare della qualità di quei consiglieri che mettono le informazioni sul tavolo per il presidente degli Stati Uniti", ha sottolineato il ministro degli Esteri russo.