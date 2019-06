Verranno firmati 30 accordi bilaterali durante visita presidente cinese Xi Jinping in Russia

Durante la visita del capo di Stato cinese Xi Jinping in Russia dal 5 al 7 giugno, la Russia e la Cina firmeranno circa 30 documenti, oltre ad una dichiarazione sul rafforzamento della stabilità strategica.

Lo ha riferito ai giornalisti il consigliere del presidente Putin Yury Ushakov.

"Dopo i colloqui, i leader firmeranno una dichiarazione congiunta sullo sviluppo delle relazioni, sulla partnership globale e sull'interazione strategica, entrando in una nuova fase e rafforzando la stabilità strategica nell'epoca moderna", ha affermato Ushakov.

"Durante la visita saranno firmati documenti commerciali e intergovernativi, alcuni dei quali sono ancora in fase di elaborazione, ma in via preliminare... riteniamo che i due leader firmeranno o discuteranno i documenti già firmati, circa 30 documenti,"- ha chiarito.