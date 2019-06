Times of India: USA ammoniscono India sull'acquisto dei complessi S-400 dalla Russia

Gli Stati Uniti hanno ammonito l'India sull'acquisto dei complessi russi S-400. Secondo il Times of India, un rappresentante del Dipartimento di Stato ha affermato che questa decisione avrà gravi conseguenze per le relazioni dei due paesi in campo militare.

L'amministrazione Trump ha avvertito che la decisione dell'India di acquisire i sistemi missilistici antiaerei a lungo raggio S-400 dalla Russia avrà gravi conseguenze per i legami militari tra i due paesi. Secondo il Times of India, l'accordo per l’acquisto degli S-400 potrebbe portare gli Stati Uniti a imporre sanzioni in conformità con la legge sulla lotta ai nemici degli Stati Uniti attraverso le sanzioni, che è stata adottata dal Congresso degli Stati Uniti per contrastare gli acquisti di armi dalla Russia.

Come scrive il quotidiano, l'amministrazione Trump ha reso molto chiaro che l'acquisizione della moderna tecnologia militare russa dà a Mosca il segnale sbagliato, e questo accade nel momento in cui "continua la sua aggressione". Un portavoce anonimo del Dipartimento di Stato ha detto che questa preoccupazione è molto forte.

"Potete guardare alla conversazione molto seria che viene portata avanti con il nostro partner della NATO, la Turchia. Gli stessi problemi si presenteranno se l'India decidesse di acquistare un sistema S-400 ", ha affermato.

Osservando che non ci sono eccezioni alla legge "Sulla lotta contro i nemici degli Stati Uniti attraverso le sanzioni", il funzionario ha affermato che esiste una disposizione che consente una scelta presidenziale.

"Ogni caso sarà considerato individualmente. Ma mi sembra che la questione principale sia la direzione in cui sono diretti i rapporti militari dell'India. Con chi condividerà le tecnologie e i sistemi di supporto più moderni? Perché alcune decisioni escludono altre soluzioni", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato.

Quando gli è stato detto che l'India aveva deciso di acquistare gli S-400 dalla Russia perché gli Stati Uniti non volevano fornire i propri sistemi antiaerei, questo funzionario del Dipartimento di Stato ha dichiarato: "Gli Stati Uniti stanno dando un segnale diverso, un segnale che indica la necessità di discutere. Abbiamo sistemi efficaci. Ci sono altri strumenti che sono molto efficaci".