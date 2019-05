Brigitte Bierlein nominata cancelliere ad interim in Austria

Il capo di Stato Alexander Van der Bellen ha nominato oggi la presidente della Corte costituzionale Brigitte Bierlein come cancelliere ad interim.

La Bierlein guiderà il governo di transizione fino alle prossime elezioni politiche anticipate che si svolgeranno a settembre.

Martedì scorso il presidente aveva sciolto il governo guidato da Sebastian Kurz a seguito del voto di sfiducia del Parlamento. I ministri uscenti ricopriranno l'incarico fino alla nomina del nuovo governo.

In precedenza, l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha dichiarato di essere pronto a rimettere il mandato nelle mani del presidente della repubblica Alexander Van der Bellen dopo il voto di sfiducia da parte del parlamento.

Kurz ha sottolineato che il processo di rimessa del mandato deve essere semplificato e che avrebbe fatto appello al presidente Van der Bellen.

"Non riguarda me e non riguarda noi, riguarda la Repubblica d'Austria", ha sottolineato il cancelliere.

LEGGI ANCHE: Austria: Kurz sfiduciato, ma trionfa alle elezioni europee, e spera nelle elezioni di settembre