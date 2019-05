Diplomazia russa reagisce alle accuse americane su sviluppo potenziale nucleare

Come affermato a Sputnik dal rappresentante permanente russo Mikhail Ulyanov, l'uso della parola "possibile" da parte americana è degno di nota.

"Abbiamo sentito qualcosa di simile in relazione al caso Skripal: "probabilmente", "molto probabilmente." Queste affermazioni verbali di un funzionario non risultano affatto solide. <...> Se non vi sono certezze assolute e prove inconfutabili, è semplicemente indecente lanciare accuse simili".

Il diplomatico ha inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che l'amministrazione statunitense aveva in precedenza deciso di mantenere i suoi poligoni pronti per una possibile ripresa dei test nucleari.

Secondo Ulyanov, accusando la Russia, gli Stati Uniti cercano di distogliere l'attenzione dalla loro linea distruttiva sul Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).