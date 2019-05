Procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller annuncia chiusura ufficio e dimissioni

"Non sono intervenuto pubblicamente mentre veniva condotta l'inchiesta, parlo oggi perché le indagini sono finite... Chiudiamo ufficialmente l'ufficio del procuratore speciale e lascio il Dipartimento di Giustizia per tornare a condurre vita privata", ha detto Mueller ai giornalisti al Dipartimento di Giustizia americano.

Inoltre il procuratore speciale dimissionario Mueller ha dichiarato che non avrebbe preso parte ad udienze al Congresso in merito all'indagine sul Russiagate.

"Ci sono state discussioni per intervenire al Congresso. Qualsiasi intervento di questo ufficio (procuratore speciale - ndr) non andrà oltre il nostro rapporto, che contiene i fatti, l'analisi e le ragioni per le quali sono state prese le nostre decisioni. Abbiamo scelto con cura le parole, che parlano da sole. Questo rapporto è la mia testimonianza. Non fornirò altre informazioni nel Congresso, oltre a quelle già pubblicate", ha detto Mueller nel suo comunicato speciale.

"Pertanto non penso sia appropriato che parli ulteriormente delle indagini o dei commenti sulle azioni del Dipartimento di Giustizia o del Congresso. Per la stessa ragione non risponderò alle domande oggi", ha aggiunto l'ex procuratore speciale rivolgendosi ai giornalisti.

Mueller ha completato le indagini sul Russiagate dopo 2 anni lo scorso aprile. Ha confermato le accuse contro la Russia sull'intervento nelle presidenziali (Mosca smentisce), ma non ha trovato le prove di un "accordo" tra Donald Trump e la Russia, come smentito sia dal Cremlino che alla Casa Bianca. Mueller inoltre non ha stabilito se Trump abbia ostacolato o meno la giustizia nel corso delle indagini.