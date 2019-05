Politico polacco: Kaczyński deve rispondere dei suoi insulti alla Russia

Come riportato dal portale niezalena.pl Janusz Korwin-Mikke, leader del partito polacco KORWiN (Coalizione per il Rinnovo della Repubblica - Libertà e Speranza), ex deputato del Parlamento polacco ed ex eurodeputato, ha criticato gli insulti di Jarosław Kaczyński, leader del PiS (Diritto e Giustizia), nei confronti della Russia.

Korwin-Mikke si è detto a favore del mantenimento di buoni rapporti con Mosca e ha dichiarato che “chi respinge la Russia commette un reato”, aggiungendo che “ora per noi la minaccia è l’Ucraina”.

Secondo il politico, infatti, i movimenti fascisti in Ucraina ora non godono di molto appoggio ma sono “più grandi di Hitler tre anni prima di arrivare al potere”. La Russia quindi sarebbe un “nemico del nemico” con il quale occorre stringere buoni rapporti.

Al momento attuale il PiS è il partito al potere in Polonia. Secondo i dati exit poll del laboratorio Ipsos, alle elezioni europarlamentari tenutesi domenica il partito si è riconfermato leader, ottenendo il 42,4% dei voti.

Il partito KORWiN di Janusz Korwin-Mikke, invece, ha ottenuto solo il 4,55% dei voti e non è riuscito ad assicurarsi neanche un mandato al Parlamento europeo.