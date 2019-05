Presidente Serbia: gli albanesi cercheranno di occupare il nord del Kosovo

L'azione delle unità speciali di polizia dello stato autoproclamato del Kosovo è iniziata martedì mattina nel nord della regione con il pretesto di combattere il crimine organizzato. La polizia del Kosovo ha invaso il nord del Kosovo e Metohija su dozzine di veicoli corazzati. I serbi locali hanno costruito barricato sulle strade di Kosovska Mitrovica e Zubin Potok e si sono scontrati con la polizia, ci sono state sparatorie.

Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui tre poliziotti, un giornalista e due membri del personale delle Nazioni Unite, uno dei quali era un cittadino della Federazione Russa, Mikhail Krasnoshchekov, che è stato poi rilasciato e portato in ospedale. La polizia del Kosovo ha riferito dell'arresto di 19 dei loro impiegati durante l'azione, mentre le autorità della Serbia di circa nove cittadini. Il presidente Vucic ha messo le forze armate del paese e il Ministero degli affari interni in piena allerta.

© Sputnik . Ilya Pitalev Pristina sta attuando una politica per conquistare il Kosovo settentrionale?

"Il fatto che le forze speciali del Kosovo siano state ritirate dal nord della provincia, dove hanno invaso la mattina e arrestato dei serbi, non ci dovrebbe far rilassare troppo, perché ci riproveranno, e più di una volta, perché il nord del Kosovo e Metohija è il loro sogno irrealizzabile e tale rimarrà", ha detto il presidente serbo ai deputati del parlamento.

"Insieme combatteremo per la Serbia, per gli interessi della nostra gente in Kosovo, sono fiducioso che con una politica più saggia, più seria e responsabile creeremo le condizioni in base alle quali, da una posizione impossibile, faremo il più possibile per il nostro paese e i cittadini, e perderemo il meno possibile", ha detto Vucic.