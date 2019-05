Bloomberg: Merkel delusa dal suo presunto successore

Il cancelliere tedesco Angela Merkel non crede più che il suo presunto successore, la leader dell’Unione Democratica Cristiana (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer sia adatta per la carica di cancelliere, riferisce Bloomberg, citando fonti.

Da dicembre, la popolarità di Kramp-Karrenbauer è diminuita, secondo il materiale. Inoltre, il leader del CDU ha tentato invano di accelerare l’abbandono da parte di Angela Merkel della carica di cancelliere, e di recente Annegret Kramp-Karrenbauer ha osservato uno dei peggiori risultati per il suo partito alle elezioni al Parlamento europeo.

Tutti questi fattori hanno convinto la Merkel che non non sia adatta per la carica di cancelliere.

Di conseguenza, la Merkel è più determinata che mai a rimanere in carica come cancelliere tedesco fino alla fine del suo mandato nel 2021, hanno riferito due fonti. Kramp-Karrenbauer voleva "prendere il testimone" e quindi accelerare l’uscita di scena Merkel all'inizio di giugno, immediatamente dopo le elezioni al Parlamento europeo.

