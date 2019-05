A Pavia eletto il primo sindaco transgender

Si chiama Gianmarco Negri, ha 40 anni ed è il nuovo sindaco del comune pavese di Tromello. Negri, che è il primo sindaco transgender in Italia, è un avvocato penalista e si candidava a guida della lista «CambiaMenti per Tromello» che ha conquistato il 37,5% dei consensi battendo il vice sindaco uscente Antonio Pavia.

Ha sorpassato anche il candidato leghista Renato Cappa mentre alle Europee oltre la metà dei circa 3.700 abitanti del suo comune ha scelto di votare per la Lega.

Gianmarco Negri ha cambiato il sesso qualche anno fa. Si batte per i diritti civili delle comunità transgender ed in ambito di questa lotta è qualche volta apparso in trasmissioni televisive.

Alle Elezioni Europee dello scorso fine settimana la Lega di Salvini ha raccolto 34,3% dei voti degli italiani, mentre la media nazionale del Movimento 5 Stelle di Di Maio non è andata oltre il 17%.