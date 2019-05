Austria, nominato il cancelliere ad interim

A ricoprire la carica di cancelliere ad interim sarà l’attuale ministro delle Finanze Hartwig Löger, che come Kurz è esponente del Partito Popolare Austriaco (ÖVP). Inoltre gli attuali membri del Governo abbandoneranno le proprie cariche e sarà formato un nuovo Governo composto da esperti.

Löger rappresenterà l'Austria martedì sera a Bruxelles al summit informale dei paesi UE.

© REUTERS / Leonhard Foeger Austria, il cancelliere Kurz commenta la sfiducia al suo governo

Il parlamento ha votato la sfiducia nei confronti del Governo di Sebastian Kurz a causa dello scandalo provocato dal video su Heinz-Christian Strache, ex vice cancelliere che ha in seguito rinunciato a ogni carica politica. Nel video Strache accetta soldi per lo svolgimento della campagna elettorale.

Il Governo austriaco di Sebastian Kurz era stato formato da esponenti del Partito Popolare Austriaco (ÖVP), guidato da Kurz, e del Partito della Libertà Austriaco (FPÖ), il cui ex leader era Strache.