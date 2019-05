Elezioni in Lituania, Gitanas Nauseda è il nuovo presidente

I dati aggiornati alle 5 del mattino rivelano che Nausėda ha ottenuto il 66,72% dei voti, mentre per la sua avversaria Ingrida Šimonytė ha votato il 33,28 degli elettori.

Il secondo turno delle elezioni in Lituania si è tenuto domenica 12 maggio in concomitanza con le Europarlamentari. Al primo turno nessuno dei candidati aveva ottenuto il 50% dei voti, il minimo necessario per essere proclamato vincitore.

Come comunica il canale televisivo locale LRT, Ingrida Šimonytė si è già congratulata con il nuovo presidente per la vittoria. Il presidente uscente Dalia Grybauskaitė ha espresso le sue congratulazioni e ha augurato a Nausėda di avere forza e successo nella realizzazione delle aspettative degli elettori.

© Sputnik . Aleksey Vitvitskiy Lituania, candidati alla presidenza favorevoli ad approccio pragmatico alla Russia

Il capo dello stato si elegge ogni cinque anni. Dalia Grybauskaitė ha concluso ora il suo secondo mandato alle redini del paese e non ha potuto ripresentarsi alle elezioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Gitanas Nausėda ha partecipato alle elezioni come candidato indipendente. È sua convinzione che la missione fondamentale dello stato sia di creare le condizioni necessarie al benessere dei cittadini.

Inoltre il nuovo presidente lituano si prepone l’obiettivo di rafforzare i rapporti della repubblica con la Polonia, il primo paese in cui effettuerà una visita ufficiale.

© Sputnik . Alexey Filippov Elezioni presidenziali in Lituania: si passa al secondo turno

Gitanas Nausėda è nato nel 1964. A partire dal 1994 ha lavorato nella Banca Centrale della Lituania, prima come vice direttore del dipartimento per il controllo delle banche commerciali, poi come direttore del dipartimento della politica finanziaria e di credito. Nel 1998 è entrato a far parte della dirigenza della banca.

Successivamente Nausėda è diventato consigliere del presidente della Vilniaus bankas a Vilnius, dal 2008 consigliere del presidente della SEB Bank e analista finanziario.

Inoltre dal 2004 al 2009 Nausėda è stato consigliere del presidente lituano Valdas Adamkus.