Sindaco di New York sfida Trump per le presidenziali del 2020

Il sindaco di New York Bill de Blasio, dopo aver annunciato di voler correre per la Casa Bianca, ha studiato tutti i trucchi del presidente in carica Donald Trump e sa come sconfiggerlo nelle presidenziali del 2020. Lo stesso de Blasio ha rilasciato le corrispondenti dichiarazioni alla CNN.

"So che cosa distingue Donald Trump dagli altri candidati, perché lo guardo da decenni, comprendo il suo piano di gioco, i suoi trucchi e le sue strategie, so come attaccarlo sui suoi punti deboli," ha affermato il primo cittadino di New York, ricordando di aver ripetutamente provocato la reazione del presidente degli Stati Uniti.

"Bisogna ingaggiare una battaglia con lui per confonderlo e vincere", ha aggiunto de Blasio.

Ora il sindaco di New York è il 24° rappresentante del Partito Democratico ad aver annunciato l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali che si svolgeranno nel 2020.