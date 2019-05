Europee, affluenza in crescita in gran parte dell’Ue (stabile in italia)

Europei al voto per l’elezione del nuovo Parlamento europeo, e in molti Paesi più numerosi alle urne che nel 2014. I dati parziali relativi alla maggioranza dei 21 Paesi in cui si vota oggi, forniti da fonti dell’Europarlamento, indicano un’affluenza in crescita in nove Paesi, con un picco massimo di crescita in Romania: +13%.

Stabile l’affluenza in Italia: secondo i dati del Viminale alle 12 aveva votato il 16,72% degli aventi diritto rispetto al 16,66% del 2014.

Alle ore 16, in Ungheria aveva votato il 30,52% degli aventi diritto, ovvero 10,99 punti percentuali in più rispetto al 2014. In Estonia, alle 15 aveva votato il 34%, contro il 31,48% del 2014, ovvero 3.77 punti percentuali in più. In Danimarca, alle 12 il dato sull’affluenza era del 37,6%, a fronte del 30,2% del 2014 (+ 7.44%).

In lieve aumento anche Cipro: alle 14 aveva votato il 29%, mentre nel 2014 il 28,20%. Aumento record dell’affluenza in Romania, al 31,42% alle 15, segnando un +13,01% rispetto al 2014 (18.41%). In Francia, secondo i dati aggiornati riportati da Afp, alle 17 ha votato il 43,29%, otto punti percentuali in più del 2014. In Spagna l’aumento è del 10,81%, con un 34,68% di votanti alle ore 14, a fronte del 23,87% che aveva votato alla stessa ora cinque anni fa.

© REUTERS / Leonhard Foeger Elezioni europee, noti i primi exit poll in Austria dopo scandalo e crisi di governo

In Polonia, alle 12 si era recato alle urne il 14,39%, ovvero +7,08% rispetto al 2014. Sale l’affluenza in Germania: alle ore 14 aveva deposto la propria scheda il 29.4% degli elettori, mentre alla stessa ora nel 2014 l’aveva fatto il 25.60% degli aventi diritto. Lieve calo registrato invece in Portogallo, dove alle 14 aveva votato l’11,56%, quindi -0,85 % rispetto al 2014. Scende l’affluenza anche in Bulgaria: – 3.58% alle ore 12, con solo un 15,47% dei votanti.

