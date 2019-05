Casa Bianca: nessuna minaccia da recente attività missilistica nordcoreana

La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha osservato che i movimenti di Pyongyang non turbano il presidente americano Donald Trump.

I missili lanciati recentemente da Pyongyang non sono stati una minaccia per Washington ed i suoi alleati. Lo ha riferito oggi alla NBC la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

"Il presidente resta concentrato sulla conservazione di buone relazioni con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il presidente è convinto che Kim sia fermamente impegnato a rispettare i suoi obblighi e progredire verso la denuclearizzazione della penisola coreana" , - ha affermato la Sanders, confermando che "piccoli movimenti" di Pyongyang "non turbano" Trump.

Tuttavia il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente John Bolton, durante la sua visita a Tokyo in questo fine settimana ha definito inequivocabilmente i recenti lanci di missili da parte della Corea del Nord come una violazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.