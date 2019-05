California vieta a Trump di costruire il muro al confine col Messico con i fondi pubblici

L'ordine del tribunale si riferisce a circa un miliardo di dollari, che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stanziato sottraendolo al suo bilancio. Pertanto, il divieto dell'istanza non consente ancora di iniziare i lavori sulla sezione di 91 chilometri del muro in Texas e Arizona.

Il giudice Heywood Gilliam ha spiegato la sua decisione dicendo che il Congresso degli Stati Uniti non ha previsto l'assegnazione di questi soldi per la costruzione dell'oggetto. Secondo lui, le azioni del governo americano sono contrarie ai principi della separazione dei poteri delle autorità nel paese.

Il 13 maggio è stato riferito che il Pentagono avrebbe trasferito 1,5 miliardi di dollari dai suoi programmi di modernizzazione per costruire un muro al confine con il Messico. Ci si aspettava che con l'aiuto di questo denaro sarebbero stati costruiti 128 chilometri supplementari della struttura di confine.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Gli USA spenderanno per il muro al confine con il Messico i soldi destinati a missili e aerei

A marzo, è stato reso noto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole chiedere al Congresso di stanziare altri 8,6 miliardi di dollari per la costruzione del muro. Questo importo è sei volte la spesa per il muro negli ultimi due anni, oltre al sei per cento in più del denaro che Trump intendeva spendere dopo l'annuncio dello stato di emergenza.

La costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico è stata una delle promesse elettorali di Trump. Dopo essere stato eletto presidente nel gennaio 2017, ha firmato due decreti: sulla protezione del confine di stato, prevedendo la costruzione di una barriera e sull'immigrazione.