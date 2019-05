Teheran: una minaccia per la pace l'aumento dei militari USA in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha affermato che la decisione degli Stati Uniti di inviare ulteriori 1.500 soldati in Medio Oriente rappresenta una minaccia per la stabilità della regione e per "la pace nel mondo", riporta l'agenzia IRNA.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti invieranno 1.500 soldati in più in Medio Oriente.

Secondo l'inquilino della Casa Bianca, questa mossa è orientata per proteggere i militari americani già presenti nella regione.

"Gli americani hanno rilasciato una dichiarazione del genere per giustificare le loro azioni ostili e creare tensione nella penisola arabica", ha detto Zarif in un'intervista all'agenzia dopo una visita di due giorni in Pakistan.

"Queste azioni rappresentano inoltre una minaccia per la pace e la stabilità nel mondo", ha aggiunto, sottolineando che "occorre resistere".