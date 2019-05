Trump si dice dispiaciuto dalle dimissioni di Theresa May

Il presidente degli USA Donald Trump ha dichiarato di essere dispiaciuto dalle prossime dimissioni del premier inglese Theresa May.

"Mi dispiace per Teresa, la apprezzo davvero", ha detto il leader americano ai giornalisti alla Casa Bianca venerdì prima di volare in Giappone.

"Ha lavorato molto duramente, la vedrò fra due settimane", ha aggiunto.

Venerdì Theresa May ha annunciato di aver deciso di dimettersi come leader del partito conservatore il 7 giugno, mentre lei ricoprirà il ruolo di primo ministro fino al completamento del processo di elezione di un nuovo leader dei Tory. Ha anche detto che la campagna per eleggere un nuovo leader dei conservatori inizierà il 10 giugno.

La visita di stato nel Regno Unito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è prevista per 3-5 giugno.