Theresa May si commuove annunciando le dimissioni (VIDEO)

Il primo ministro del Regno Unito Theresa May ha annunciato le sue dimissioni. Se ne va il 7 giugno prossimo. La procedura di elezione di un nuovo leader dovrebbe iniziare la prossima settimana.

Il primo ministro britannico Theresa May ha confermato le sue dimissioni in un discorso solenne pronunciato davanti alla sua residenza in Downing st., 10, venerdì il 24 maggio.

La procedura di elezione di un nuovo leader dovrebbe iniziare la prossima settimana.

May ha confermato di aver informato la Regina Elisabetta II della sua decisione di dimettersi. Ha anche espresso il proprio rammarico per il fatto che non era riuscita a ottenere un accordo sulla Brexit.

Theresa May se ne andrà dopo la visita di Donald Trump a Londra che è prevista per il 3-5 giugno.

Ieri, il 23 maggio, il ministro degli Esteri Jeremy Hunt ha annunciato che Theresa May sarebbe rimasta al suo posto e avrebbe incontrato a Londra il presidente statunitense.

In precedenza i media britannici hanno comunicato che il primo ministro Theresa May potrebbe annunciare le dimissioni durante il discorso del 24 maggio.